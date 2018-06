Kotimaa

Keski-Euroopan lämpö­purkaus ulottui Suomeen – katso, missä kulkee tänään helleraja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005713310.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005705678.html