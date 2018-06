Kotimaa

Etelä-Suomeen luvassa helteisen lämmintä säätä

Itä-Lapista Kainuuseen, illalla myös Pohjois-Karjalassa, sataa yleisemmin ja runsaammin.Etelässä on jopa helteisen lämmintä. Kahdenkymmenen asteen lämpötiloja mitataan Keski-Suomessa asti. Pohjanmaalla on etenkin rannikolla viileämpää joskin aurinkoista. Sateisinta on Lapin itäosassa.Lämpötilat ovat etelässä selvästi tavanomaisen yläpuolella, kun taas osassa Lappia sään viileneminen jo tuntuu.Tiistaina aamulla etelässä sataa, samoin Koillismaan tienoilla. Päivällä etelässä on poutaa ja aurinkoista, kun taas pohjoisempana on pilvistä ja satelee paikoin vähän. Viileämpi pohjoinen ilmavirtaus voimistuu.Keskiviikoksi pilvisyys lisääntyy myös etelässä. Paikallisia sateita tulee etenkin maan itäosassa ja keskivaiheilla. Tuuli heikkenee. Päivälämpötila jää etelässäkin noin 15 asteeseen.Tiistaina Baltian maiden yli liikkuu sadealue kaakkoon. Saksan ja Puolan pohjoisosassa on poutaa ja aurinkoista. Keski-Euroopan eteläisemmässä osassa kuurosateet ukkosineen ovat yleisiä, samoin Ranskan tienoilla ja Alpeilla.