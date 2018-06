Kotimaa

Suomen susilaumoista suurin osa vaeltaa nyt lännessä – katso kartasta, missä sudet liikkuvat

Yksi ja sama susi jättää aika paljon jälkiä yhden päivän aikana. Se voi sitten tuntua, että susia on joka paikassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





On hyvä