Kaukokatseisuutta mökkimurroissa: alkoholin ja puukkojen lisäksi kateissa kiikarit ja kaukoputki

Mökeilleen viikonlopun viettoon saapuneita suomalaisia on odottanut ikäviä yllätyksiä.Etelä-Savossa Pertunmaalla poliisille on ilmoitettu useita mökkimurroista, joille kaikille on yhteistä, että ne ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun mökki viikko sitten sunnuntaina jäi tyhjilleen ja ennen kuin sinne viikonloppuna palattiin.Kateissa on sekä kaukoputki että kiikarit että sisäisiä näköaloja avaavia alkoholijuomia.koruttomampaa on Pohjois-Karjalan poliisin viikonloppuraportissaan kertoma: ”Olemme pitkin viikonloppua saaneet tietoomme useita varkauksia eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Anastetun omaisuuden arvo ei ole ollut mittava missään kohteessa, mutta aiheutettujen vahinkojen määrä on ollut iso.”Polvijärvellä murtokohteina oli ainakin kolme kesämökkiä, joihin oli menty sisään ikkunoita rikkomalla ja ovia vääntämällä.Kateissa on työkaluja. Pakastimia on sulanut, kun konnat ovat katkaisseet sähköjä. Sohvia on viillelty ja muutakin irtaimistoa särjetty.Liperin puolella tekotapa on ollut sama eli mökistä on katkaistu sähköt. Mökistä katosi puukkoja ja alkoholijuomia. Yksi puukko oli isketty pystyyn mökin seinässä olleeseen tauluun.Poliisin raportista ei käy varmuudella ilmi, oliko kyseessä ulkoseinä vai sisäseinä ja tikkataulu vai arvotaulu, mutta oletettavasti ja asiayhteyden perusteella jälkimmäinen.