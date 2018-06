Kotimaa

Itärajalla tarjotaan anonyymejä hiv-testejä – tartuntojen määrä kasvussa etenkin ikääntyneillä miehillä

Itärajalla tarjotaan anonyymejä hiv-testejä – tartuntojen määrä kasvussa etenkin ikääntyneillä miehillä 9.6. 10:00

Maksuttoman ja nimettömän pikatestin tuloksen saa minuutissa.

Suomen kolmella itäisellä raja-asemalla on tänä viikonloppuna tarjolla anonyymia hiv-testausta. Suomen Punaisen Ristin ja Hivpointin turvaseksipartiot päivystävät Imatran, Vartiuksen ja Niiralan raja-asemilla tänään ja huomenna.



Partioinnin syynä on, että itärajan sairaanhoitopiireissä on todettu suuri määrä hiv-tartuntoja muuhun Suomeen verrattuna. Huomattava osa todetaan ikääntyneillä miehillä, jotka ovat saaneet tartunnan Venäjän puolelta.



Maksuttoman ja nimettömän pikatestin tuloksen saa minuutissa. Lisäksi järjestöt jakavat kondomeja ja tietoja turvaseksistä.