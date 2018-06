Kotimaa

Auto putosi sillalta junan eteen Salossa – yksi kuoli

Yksi ihminen on kuollut Salossa auton ja junan yhteentörmäyksessä. Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 8.12.Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikka on vanha Turuntie 244.– Juna on törmännyt ajoneuvoon, poliisista kerrotaan.– Enempää emme tässä vaiheessa voi sanoa, tutkinta on käynnissä.Liikenneviraston mukaan onnettomuudessa ollut juna on Turusta Helsinkiin ajanut InterCity IC 946.– Auto on pudonnut sillalta junan eteen, liikennevirastosta kerrotaan.viestinnän mukaan junan henkilökunta ja matkustajat säilyivät vahingoittumina.– Matkustajat odottavat nyt junassa, VR:ltä kerrottiin kello 9.15 eli tunti turman jälkeen.Junaa ei voida siirtää ennen kuin radan jännitteet on palautettu.VR:n viestinnästä ei osata tässä vaiheessa kertoa, onko juna särkynyt tai millaisia vaurioita se on kärsinyt.Junaliikenne välillä Turku-Salo korvataan linja-autoilla.