Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas yö: Tonnikalaan tahritut seinät Akaassa, melkoinen määrä tappeluita...

Tappeluita taksitolpalla ja baareissa

Seiniin levitetty säilyke

Jyväskylän

miehen seurue hyökkäsi yhden miehen kimppuun Tampereella Finlaysoninkadulla. Hyökkääjät eivät olleet asianomistajalle entuudestaan tuttuja. Mies sai vammoja ylävartaloon, seurue pakeni Näsinpuiston suuntaan. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.

Tappelut, liikennerikkomukset, nahistelut, näpistys ja vesiliikennejuopumus pitivät poliisin yön vilkkaana, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa.Tampereen Hatanpään edustalla kuljettanut nuori aikuinen mies on epäiltynä vesiliikennejuopumuksesta. Poliisin venepartio pysäytti ja puhallutti miehen. Veneessä oli toinenkin aikuinen matkustaja. Veneen varustuksesta puuttui pelastusliivit, ja asiaa tutkitaan myös vesiliikennerikkomuksena.tavoitti Valtatie 9:llä Orivedellä Kangasalan lähistöllä kello 19:40 henkilöauton, joka ajoi 156 kilometrin tuntivauhtia 100 kilometrin alueella. Poliisi epäilee 22-vuotiasta miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kyydissä oli kaksi matkustajaa. Mies määrättiin ajokieltoon.pysäytti hieman ennen yhdeksää perjantai-iltana Jyväskylän Eteläväylällä henkilöautoa kuljettaneen 59-vuotiaan miehen, joka osoittautui ajo-oikeudettomaksi. Kyseessä oli 14. kerta, kun mies jäi samaisesta teosta kiinni vuoden sisään.Järvisuomentiellä sattui kello 23 jälkeen henkilöauton ulosajo. Alustavan paikkatutkimuksen mukaan autolla oli ajettu Parkanosta Kihniöön päin. Auto oli ajautunut ensin lähelle tien reunassa ollutta suojakaidetta, minkä jälkeen kuljettaja oli tehnyt korjausliikkeen, jolloin auto oli siirtynyt oikeasta reunasta vasemmalle puolelle, vastaantulijoiden kaistalle.Kulkuväline oli ajautunut perä edellä kulkusuuntaansa nähden oikealle ojaan, pyörähtänyt katon kautta ympäri ja päätynyt takaisin renkailleen. Alueella on 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Kyydissä oli nuoren autoa kuljettaneen miehen lisäksi neljä matkustajaa. Ambulanssihenkilöstö tarkasti ajoneuvossa olleiden vammat paikan päällä. Kaksi matkustajaa lähti jatkotarkastukseen terveyskeskukseen. Auto vaurioitui kauttaaltaan. Ulosajoa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.tutkittavaksi tuli pahoinpitely Tampereelta Pellavatehtaankatu 10:n kohdalta hieman ennen kello yhtä yöllä. 35-vuotias mies oli tönäisty katuun ja hän oli lyönyt päänsä. Rikoksesta epäiltyinä on kaksi miestä, jotka olivat poistuneet paikalta. Ensiapuun viety uhri ei osannut kertoa tuntomerkkejä pahoinpitelijöistään. Asianomistaja sai ruhjeita kasvoihinsa. Havaintoja tapahtuneesta ja vihjeitä tekijöistä voi ilmoittaa numeroon 0800 90022.epäilee Keuruulla Kolhontiellä autoillutta 22-vuotiasta miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mies kuljetti henkilöautoa 112 kilometrin tuntinopeudella, kun alueen sallittu nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Tapaus sattui hieman kello yhden jälkeen. Kuljettaja on määrätty ajokieltoon.Tampereen keskustassa Koskikadulla sijaitsevan taksitolpan luona oli syntynyt tappelu puoli kahdelta aamuyöllä. Taksitolpan luona sivulliset ihmiset pitivät maassa miestä, joka käyttäytyi aggressiivisesti. Tilanne oli poliisin mukaan saanut alkunsa erimielisyyksistä jonotusjärjestyksessä. Tapausta tutkitaan kahtena pahoinpitelynä.taksitolpalla tapahtui myöhemminkin. Hieman puoli viiden jälkeen toinen, muiden ihmisten kimppuun käynyt mies haettiin paikalta putkaan.Sääksmäentiellä sijaitsevassa ravintolassa tapahtui pahoinpitely kello kahden aikaan, kun kolme miestä kävi 26-vuotiaan miehen päälle. Asianomistajaa lyötiin ylävartaloon, ja osumia saanut mies lähti sairaalaan tarkastuttamaan vammojaan. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus pahoinpitelystä. Epäillyt ovat samaa ikäluokkaa asianomistajan kanssa.Nokian Härkitiellä kirjattiin pahoinpitely, kun pubin edustalla oli syntynyt tappelu. Yksi mies oli kaatunut ulko-oven luona lattialle ja häntä oli potkaistu ylävartaloon. Poliisi kuljetti päihtymyssäilöön kolme ihmistä tapauksen johdosta.kahden aikaan Jämsän Hulkkiolahdentiellä ajanutta miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. 1960-luvulla syntynyt mies puhalsi alkometriin tuloksen 0,91.sai kello puoli kolmen tietämillä hälytystehtävän Tesoman Valtatiellä Tampereella sijaitsevaan pubiin, jossa oli käynnissä tappelu. Alustavien selvitysten mukaan riita oli alkanut mies- ja naisasiakkaan välillä ja tämän jälkeen mukaan oli liittynyt useampi mies. Ainakin yksi mies kaadettu maahan ja häntä oli lyöty ja potkittu. Yksi henkilö kuljetettiin ensiapuun, yksi kiinniotettuna poliisiasemalle. Rikosilmoitukseen kirjattiin kaksi pahoinpitelyä. Tappeluun ja nahisteluun osallistuneet olivat 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä miehiä.Parikymppinen päihtynyt mies oli anastanut kaksi tonnikalasäilykepurkkia noin puoli kolmen aikaan Akaan Satamatiellä sijaitsevalta liikenneasemalta. Mies oli mennyt mennyt wc-tiloihin ja levittänyt purkkien sisällön seinille ja lattialle. Mies päätyi putkaan ja poliisi on kirjannut rikosilmoituksen näpistyksestä ja lievästä vahingonteosta.Yliopistonkadulla sijaitsevan baarin edustalla oli puolestaan puoli neljän aikaan miehen ja naisen välinen tappelu, jota oli seurannut myös lyhyt kahden miehen välinen tappelu. Naista oli lyöty nyrkillä kasvoihin. Osalliset ovat keskenään tuttuja 1990-luvulla syntyneitä. Yksi henkilö joutui putkaan tapauksen johdosta.Hieman neljän jälkeen lauantaiaamuna neljän