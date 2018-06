Kotimaa

Joensuussa etsitään polkupyörällä liikkuvaa miestä

Joensuussa etsitään polkupyörällä liikkuvaa miestä 9.6. 6:52

Pohjois-Karjalassa Joensuussa etsitään kadonnutta miestä, kertoo poliisi.

Kiihtelysvaarasta kadonnut, polkupyörällä liikkuva vanhempi mies on nähty viimeksi eilen illalla kymmenen aikaan Oskolankosken pohjoispuolella.



Mies on poliisin mukaan alle 170-senttinen ja hyvin hoikka ja hänellä on harmaat lyhyet hiukset sekä toisessa korvassa kuulolaite. Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.



Poliisin lisäksi etsintöihin osallistuvat rajavartioston partio, Puolustusvoimien helikopteri sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu.