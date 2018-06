Kotimaa

Uutissuomalainen: Liikenneviraston betonitutkimus viivästyi pahasti näytteenottovirheiden vuoksi

Liikenneviraston tutkimus siltojen betonin lujuudesta on viivästynyt kuukausilla, koska osa näytteistä on otettu väärin, kertoo Uutissuomalainen.