Kotimaa

Tyly kieltolappu ilmestyi kerrostalon hissin oveen – kouluikäisiltä kiellettiin pihapelit

Juuri nyt





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilta-Sanomiin

Kun asukas

Pitäjänmäkeläistä kerrostaloasujaa odotti torstaina kotiin tullessa hissin ovessa erikoinen yllätys.– Ensimmäinen reaktioni oli, että ei voi olla totta, onpa järkyttävää.Oveen ilmestyneessä lapussa kiellettiin kouluikäisiltä lapsilta pihalla pelaaminen, esimerkiksi sähly ja jalkapallo. Alle kouluikäisille pelaaminen oli lapun mukaan edelleen sallittua.Isännöitsijä ei ole pelikiellon takana. Isännöitsijän edustaja kertoo, että kyseessä on väärinkäsitys.Hän korostaa, ettei heidän taloissaan kielletä pihaleikkejä.– Meillä on maanantaina palaveri asukkaiden kanssa tästä.yhteyttä ottanut asukas on asunut talossa 10 vuotta. Talossa on noin 60 asuntoa.Asukas osallistui aiemmin asukastoimikunnan toimintaan, mutta jättäytyi pois siitä.– On kieltoja, käskyjä ja komentoja. Joka asiasta on lappuja, joissa lukee ”on kielletty” ja ”ei saa” huutomerkkien kanssa.Pihan käytön kieltäminen on asukkaan sanojen mukaan uusi näkökulma kieltoihin.– Aiemmat käskyt ja kiellot ovat koskeneet esimerkiksi pesutuvan ja yleisten tilojen käyttöä tai sähköjen sammuttamista. Naapuri on saanut punaista lappua pyörän vääränlaisesta pysäköinnistä.näki pihaleikit kieltävän lapun, hän otti yhteyttä isännöitsijään.– Isännöitsijän ensimmäinen reaktio oli, että eihän näin voi toimia. Isännöitsijän mukaan kyse on joidenkin asukkaiden ja nuorten välisestä suukovusta nyt, kun koulut ovat loppuneet. Asia on sitten ratkaistu kieltämällä pihan käyttäminen.Asukkaan mukaan lomien alettua talossa asuvat pojat ovat laittaneet pihalle sählymaalit ja pelanneet ulkoilmassa.– Sitä saa, mitä tilaa, jos nuorille puhuu pelkillä kielloilla. Vastaukseksi saa aikamoista tekstiä. Mutta jos lähestyy asiallisesti ja kunnioittaen, asiat saavat erilaisen käänteen.Asukas kertoo kysyvänsä aina ohikulkiessaan pojilta, miten sählypeli sujuu.Piha, jota kielto koskee, sijaitsee rakennuksen takana. Pihalla on hiekkalaatikko ja mattoteline.– Kuten kieltolapussa mainitaan, kyseessä on toki kulkutie, mutta jos siinä lapset pelaavat tai leikkivät, se ei mitenkään estä kulkua, pohtii asukas.Hän lisää, että talo on muuten hyvä ja rauhallinen.– Tässä talossa nimenomaan ei ole kuulunut öistä meteliä tai väkivallan ääniä tai vietetty huonoa elämää. Toivon kerrostalossa asuvilta joustavuutta. Asukkaiden hallitseminen käskyttämällä on vanhanaikaista.