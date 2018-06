60 metrin syvyyteen vuonna 1715 uponnut sotalaiva suojeltiin Porvoossa – tältä poikkeuksellisen hyvin säilynyt hylky näyttää

Kotimaa

Kyseessä on hollantilainen Huis te Warmelo -alus, joka haaksirikkoutui vuonna 1715 suuren Pohjan sodan aikana. Laiva haaksirikkoutui vuonna 1715 Porvoon edustalle lähelle Kalbådagrundin matalikkoa, jossa nykyään on majakka.Huis te Warmelo oli kolmimastoinen, Hollannin pohjoisosassa Medemblikin kaupungissa 1708–1709 rakennettu alus. Se haaksirikkoutui ollessaan turvaamassa Pietarista palaavien kauppalaivojen matkaa.Hylkyä halutaan suojata muun muassa ankkuroinnin ja vesirakentamisen mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta. Myöskään vapaa sukeltaminen ei ole suoja-alueella enää mahdollista.Huis te Warmelon hylky on 36 metriä pitkä, noin 60 metrin syvyydessä ja poikkeuksellisen hyväkuntoinen. Sen avulla voidaan saada tietoa 1700-luvun alun sotalaivanrakennuksesta, laivaoloista ja sotahistoriasta.Hylky löytyi Merenkulkulaitoksen merenpohjan kartoituksissa vuonna 2002. Nyt määrätty suoja-alue on halkaisijaltaan 800 metrin laajuinen alue hylyn ympärillä.Hylyn säilymistä ovat edesauttaneet Itämeren pohjoisosan olosuhteet, joissa orgaaninen aines säilyy poikkeuksellisen hyvin. Puinen runko on osittain painunut pohjasedimenttiin.Museoviraston mukaan hylyssä on jäljellä lukuisia tykkejä sekä muuta esineistöä. Leijonaa esittävä keulakuva on pudonnut pohjalle keulan lähelle. Lisäksi aluksen peräosan luona on ihmishahmoisten koristeveistosten jäännöksiä.