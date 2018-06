Kotimaa

Nyhtökaura-hampurilais­pakkauksissa saattaa olla sinappia – erä vedettiin myynnistä

Takaisinveto Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Erä Nyhtökaura MiniBurger Kit –tuotteita on vedetty pois kaupoista, koska pakkauksessa olevassa kastikkeessa saattaa olla sinappijäämiä. Takaisinvedosta kertoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira perjantaina.



Gold&Green Foods Oy on ilmoittanut poistaneensa erän jo markkinoilta. Sen mukaan hampurilaispakkauksessa oleva Mexican BBQ Burger -kastike saattaa mahdollisesti sisältää pieniä jäämiä sinappia, joka voi aiheuttaa reaktion sinapille allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallinen käyttää.