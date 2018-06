Kotimaa

Mistä Suomeen saapuneet kenraalit puhuivat? Näin Puolustusvoimat vastaa

Juuri nyt

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komentajat tapasivat kahden kesken





puolustusvoimilla oli Yhdysvaltain ja Venäjän sotilasjohdon tämänpäiväisessä tapaamisessa vain järjestäjän rooli. Agendalla olevia aiheita käyty läpi vieraiden kanssa, ei ennen eikä jälkeen keskustelujen.– Emme ole osallisina siinä, Puolustusvoimien viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström https://www.is.fi/haku/?query=jan+engstrom sanoi Ilta-Sanomille iltapäivällä.Yhdysvaltain ja Venäjän edustajat olivat koolla Köningstedtin kartanossa Vantaalla. Delegaatiot saapuivat kartanolle diplomaattikilvin varustetuissa autosaattueissa aamupäivällä. STT:n mukaan kokous oli päättymässä kello neljän aikoihin iltapäivällä, ja maiden delegaatiot olivat poistumassa.Yhdysvaltain puolustusvoimat julkaisi torstaina tiedotteen, jonka mukaan asialistalla on maiden sotilaalliset suhteet ja toiminta Syyriassa sekä Euroopan ja muiden avainalueiden turvallisuustilanne.Suomalaistutkijat arvioivat , että esillä saattoivat olla myös Pohjois-Korea, Ukraina, Iran ja sotilaallinen toiminta Itämerellä. Tapaamisessa saatettiin valmistella myös Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin ja Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin tulevaa huippukokousta.Myös Yhdysvaltain asevoimien pääesikunta kieltäytyi kommentoimasta tapaamista STT:lle.Yhdysvaltojen delegaatiota johti Yhdysvaltojen asevoimien komentaja, kenraali Joseph Dunford https://www.is.fi/haku/?query=joseph+dunford ja Venäjän delegaatiota Venäjän asevoimien komentaja, armeijakenraali Valeri Gerasimov https://www.is.fi/haku/?query=valeri+gerasimov . Komentajat kävivät läpi sitä, miten maiden Syyrian-operaatiot sovitetaan yhteen.Syyrian konfliktiin ovat osallistuneet sekä Venäjän että Yhdysvaltain asevoimat, jotka tukevat sodan vastakkaisia osapuolia. Molemmat maat pelkäävät vahingosta alkavaa suoraa yhteenottoa. Yhdysvaltain huhtikuussa tekemä ohjusisku Syyriaan nosti ennakkoon pelkoja Venäjän ilmatorjunnan vastaiskusta, joka jäi tulematta. Amerikkalaiset puolestaan eivät kohdistaneet ohjuksiaan Venäjän tukikohtiin.Vierailun ohjelmaan kuuluivat myös erilliset tapaamiset presidentti Sauli Niinistön https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niiniston ja Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+lindbergin kanssa. Yhdysvaltalaisen kollegansa kenraali Dunfordin Lindberg tapasi jo eilen torstaina.Engströmin mukaan tapaamisen sisältö ei liittynyt Yhdysvaltain ja Venäjän tämänpäiväisiin keskusteluihin vaan komentajat keskustelivat Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisistä asioista.

Mitä ne sitten mahtavat olla?





Suomi ollut kokouspaikkana ennenkin