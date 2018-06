Poliisi julkisti pitkään salatun murhatutkimuksen: paperit paljastavat, mitä oma perhe kertoi hirveän lopun kokeneesta Kyllikki Saaresta

Kotimaa

Poliisi julkisti pitkään salatun murhatutkimuksen: paperit paljastavat, mitä oma perhe kertoi hirveän lopun ko

Näin

Aloitetaan

Pyöräonnettomuus vakavoitti Allin mielestä Kyllikin, joka aiemmin oli ollut erikoisen vilkas ja iloinen. Kyllikki alkoi kulkea hengellisissä seuroissa ja kirkossa.

Vuoden





Isän

Isän mukaan Kyllikki oli lapsesta asti ollut uskonnollismielinen eikä Kyllikillä ollut milloinkaan ollut halua mennä tansseihin eikä muihinkaan huvituksiin.

Pastorin mukaan Kyllikin tavoite oli päästä irti kaikesta maallisesta. Toimessaan Kyllikki oli syvästi paheksunut sellaisia ihmisiä, joiden lasten syntymäaika oli vihkimiseen nähden liian aikainen.





Pastorin

Äidin mukaan Kyllikki oli lapsesta asti vilkas ja iloinen niin, ettei hänessä milloinkaan havaittu synkkämielisyyden oireita.

Oheisella videolla on kerrottu, miten Kyllikki Saaren viimeiset vaiheet etenivät.

Sarjan toinen osa julkaistaan ensi lauantaina.