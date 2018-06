Kotimaa

Palavan K-Market Jälkkärin kauppias: ”Ihmiset saatiin ulos, mutta kaikki muu meni”





Jälkkäri

Kaikki menee. Se palaa pohjia myöten.

Kukaan

Kun tulin ulos, huomasin savun nousevan peltikaton alta. Ymmärsin, että peli on pelattu.