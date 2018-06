Liikemies huijasi pojiltaan liki miljoonan ja osti uudelle morsiamelle Porschen – vaimo sai valita sisustuksen väritkin

Kotimaa

Liikemies huijasi pojiltaan liki miljoonan ja osti uudelle morsiamelle Porschen – vaimo sai valita sisustuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poikiinsa

Liikemies

Rikoksella

Liikemiehellä

71-vuotias päijäthämäläinen liikemies selvisi kahden vuoden ehdollisella vankeustuomiolla tekemästään miljoonahuijauksesta, jonka uhreina olivat hänen 1970-luvulla syntyneet kaksi poikaansa.Syyttäjä vaati miehelle Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 3,5 vuoden ehdotonta vankeustuomiota.Kauppatieteen maisteri -isän on maksettava pojilleen yhteensä yli 900 000 euron korvaukset tekemistään osakehuijauksista.Miehen saama tuomio koostuu törkeästä petoksesta ja törkeän petoksen yrityksestä. Oikeuden aiemmin määräämästä viiden miljoonan euron vakuustakavarikosta pysyy edelleen vakuutena kahden miljoonan euron omaisuus.Liikemiehen tuore, 68-vuotias vaimo, sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion rahanpesusta, kun aviomies osti vaimolleen lähes 100 000 euron Porsche-henkilöauton.Vaimo sai valita Porschen sisustuksen väritkin, mutta nyt auton uusi omistaja on valtio. Auton lisäksi vaimo menetti rahapesutuomiolla valtiolle 60 000 euroa.kohdistuneessa rikoksessa oli kyse isän ja poikien yhdessä omistetun yhtiön osakkeista, jotka isä sai ostettua pojiltaan huomattavaan alihintaan.Yhtiö omisti amerikkalaisyrityksen osakkeita. Isän omistusosuus yhteisestä yhtiöstä oli 60 prosenttia ja poikien kummankin 20 prosenttia.Isä antoi pojilleen mielikuvan, että amerikkalaisyhtiöllä menee huonosti, ja osakkeista on päästävä nopeasti eroon.Pojat luottivat isäänsä ja kumpikin luopui osuudestaan 12 000 eurolla, kun osakepotin todellinen arvo oli yli 930 000 euroa.Oikeus piti tekoa suunnitelmallisena ja törkeänä.erosi muutama vuosi sitten edellisestä vaimostaan ja hän yritti taivutella exäänsä ositukseen, joka olisi merkinnyt syyttäjän arvion mukaan 1,1 miljoonan euron menetystä.Liikemies salasi omistustensa todellisen arvon exältään. Miehellä oli parhaina vuosina noin puolen miljoonan euron pääomatulot ja huomattavasti varallisuutta.Oikeuden ratkaisun mukaan liikemies tavoitteli teolla huomattavaa taloudellista hyötyä ja yritti samalla aiheuttaa ex-vaimolleen isot taloudelliset menetykset. Oikeus piti teko törkeänä.Uuden vaimonsa liikemies talutti vihille kaksi vuotta sitten. Viime keväänä tuore pariskunta kävi Porsche-kaupoilla. Auto ostettiin vaimon nimiin ja hän sai mieleisensä auton sisustuksen värit.Auton maksoi aviomies. Vaimon oli tarkoitus maksaa auto asuntokaupoista saamilla rahoilla.Rahat autokauppaan mies sai muun muassa osingoista, joita hän nosti poikiensa kanssa yhdessä omistamastaan yrityksestä, ja joka osakekaupan jälkeen siirtyi yksin isän omistukseen.Osinkoja tuli vuonna 2016 lähes 220 000 euroa. Poikien osuus osingosta olisi ollut yli 140 000 euroa.saamillaan rahoilla liikemies maksoi uuden vaimonsa menopelin. Alun perin auto oli tarkoitus hankkia liikemiehen nimiin, mutta myöhemmin se päätettiinkin hankkia suoraan vaimon nimiin. Lisäksi mies siirsi vaimonsa kahdelle tilille yhteensä 60 000 euroa.Autokaupat ja tilisiirrot ajoittuva hetkiin, jolloin liikemies oli jo tietoinen omaisuuteensa kohdistuvista selvityksistä ja vakuustakavarikosta.Oikeuden ratkaisun mukaan menettelyssä oli kyse rahanpesusta, johon vaimo syyllistyi. Liikemiehellä oli kiire siirtää rahat turvallisempaan paikkaan.ei ollut ennestään rikosrekisteriä. Hän sai ehdollisen tuomion lisäksi myös sakot. Maksettavaa tuli 2 800 euroa. Summan perusteena oli 80 päiväsakkoa, kukin arvoltaan 35 euroa.Poikiensa ja entisen vaimonsa oikeuskulut menevät liikemiehen ja tämän uuden vaimon kukkarosta. Summa on 23 000 euroa.Uuden vaimon omaisuutta käräjäoikeus määräsi pidettäväksi vakuustakavarikossa edelleen 150 000 euron edestä.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun perjantaina. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.