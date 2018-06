Kotimaa

Helsingin keskustassa toista päivää kiemurteleva jono ihmetyttää: ”Ilmaisia ämpäreitäkin on kyselty”

Suomalaiset ovat karaistuneita jonottajia. Asia sai jälleen vahvistusta torstaina ja perjantaina Narinkkatorilla, Helsingissä. Ilta-Sanomien lukijoiden huomiota herättivät pitkät jonot kahtena päivänä.

Mistä johtuivat pitkät jonot Gigantin liikkeen edessä Narinkkatorilla?

– Kyseessä on Gigantti Phonehouse -kauppaketjun avaaminen. Ketjun ensimmäinen myymälä avattiin tosiaan torstaina 7.6. kello 8.00 kauppakeskus Kamppiin. Aikaisin jonottaja oli tullut paikalle jo kello viisi aamulla, Anniina Korpela https://www.is.fi/haku/?query=anniina+korpela Gigantin viestinnästä kertoo Ilta-Sanomille.Gigantin tapaus ei ole erillinen ilmiö, vaan esimerkiksi viihde- ja kulutuselektroniikkaa myyvän Verkkokauppa.comin uuden myymälän avaaminen maaliskuussa 2018 Raisiossa sai aikaan pitkät jonot https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005595851.html

Oliko Gigantilla jaossa ilmaisia ämpäreitä vai, mistä uskot pitkien jonojen syntyneen?

Mikä ihmeen ”ämpärisuomalaisuus”?