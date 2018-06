Kotimaa

Punkkien irrottamiseen myydään monenlaisia värkkejä – professori kertoo, miksi pinsetit ovat yhä ylivoimaiset

Otsikon alla olevalta videolta näet, kuinka poistaa punkki eri työkaluilla.

Puutiainen on irrotettava nopeasti





Puutiaistiedon lisääntyessä markkinoille on tullut mitä ihmeellisempiä puutiaistuotteita ja etenkin punkinpoistovälineitä. Punkkirauta, punkkilaastari, punkkikoukku, punkkikortti, punkkilasso ja kylmäsuihke ovat muutamia esimerkkejä apteekista löytyvistä puutiaistuotteista.Terveystieteen tohtori Soile Juvonen https://www.is.fi/haku/?query=soile+juvonen Lyme Borrelioosi ry:stä ja Saaristolaislääkäreiden johtava lääkäri Janne Castrén https://www.is.fi/haku/?query=janne+castren eivät pidä markkinoiden punkkituotteita kovin tarpeellisina.– Ei punkin poistamiseen tarvitse mitään kummempia vehkeitä. Tärkeintä on, että on pinsetit, Juvonen toteaa.Myös Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Heikki Henttonen https://www.is.fi/haku/?query=heikki+henttonen suhtautuu punkinpoistovälineisiin skeptisesti.– Itse käytän aina teräväkärkisiä pinsettejä. Punkkilasson käyttäjiltä olen tosin kuullut, että he ovat olleet siihen tuotteeseen tyytyväisiä.Henttosen mukaan eri tuotteiden ongelma on se, ettei niillä välttämättä saa napattua kiinni pieniin toukka- tai nymfipuutiaisiin. Pinseteillä sen sijaan saa kiinni pienimmästäkin puutiaisesta.Noin joka viides puutiainen kantaa borrelioosia, ja lisäksi punkit levittävät harvinaisempaa puutiaisaivotulehdusta. Puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta kantaa 1,5 prosenttia puutiaisista.Jos iholta löytyy puutiainen, tärkeintä on irrottaa se mahdollisimman nopeasti.– Puutiaisaivotulehdus tarttuu vain muutamassa minuutissa, kertoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane https://www.is.fi/haku/?query=jussi+sane Vanha keino on ollut upottaa puutiainen voihin tai muuhun rasvaan, jolloin punkin hengityselimet eivät saa ilmaa ja punkki vetäytyy ulos ihosta. Tällöin riskinä kuitenkin on, että puutiainen oksentaa bakteerin verenkiertoon.Nykyisin puutiaisen poistoon suositellaankin ensisijaisesti teräväkärkisiä pinsettejä. Niillä pystyy poistamaan myös puutiaisen toukat ja pikkiriikkiset nymfit.Pihdeillä otetaan suoralla otteella kiinni puutiaisen imukärjen tyveen ja vedetään hitaasti suoraan ylöspäin.– Kiertää ei saa, Juvonen neuvoo.