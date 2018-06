Kotimaa

Lämpö palaa viikonloppuna – etelään luvassa 20 astetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lounaassa on poutaa ja pilvipeite rakoilee. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vähän vettä. Päivälämpötila on maan lounaisosassa 15 – 18 astetta, Itä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta ja pohjoisessa 5 - 10 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Heikkoja paikallisia sateita voi esiintyä etenkin pohjoisessa.Päivälämpötila on lännessä 12 – 16 astetta, pohjoisessa ja idässä 6 - 11 astetta.Lauantaina sää jatkuu pääosin poutaisena. Lounaassa ja etelässä on osin aurinkoista. Muualla on laajalti pilvistä. Käsivarren Lappiin leviää heikko vesisadealue.Päivälämpötila kohoaa etelässä noin 20 asteeseen. Suuressa osassa maata on 12 - 16 astetta.