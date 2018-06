Hallitus hikoili viimeisessä piinapenkissään ennen puoluekokouksia – Orpo lupasi: soten pilotteihin ei euroakaan ennen lakien läpimenoa

Kotimaa

Hallitus hikoili viimeisessä piinapenkissään ennen puoluekokouksia – Orpo lupasi: soten pilotteihin ei euroaka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpo lupaa: pilotteihin ei anneta vielä euroakaan

Hallitus aikoo perustella EU-notifikaation sivuuttamista