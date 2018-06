15-vuotias puukotti tuntematonta naista kaulaan Vaasassa – oikeudelta poikkeuksellinen yli kahden vuoden ehdoton vankeustuomio

Kotimaa

15-vuotias puukotti tuntematonta naista kaulaan Vaasassa – oikeudelta poikkeuksellinen yli kahden vuoden ehdot

7.6. 16:16

15-vuotias poika kävi tuntemattoman naisen kimppuun ja iski tätä veitsellä kaulaan Vaasassa viime vuoden lokakuussa.

Torstaina Vaasan käräjäoikeus tuomitsi pojan kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tapon yrityksestä.



Tuomion mukaan poika lähti seuraamaan naista Onkilahden puistossa, tarttui tätä yllättäen takaapäin olkapäästä ja iski veitsellä kaulaan. Isku osui erittäin vaaralliselle alueelle, ja jos veitsi olisi uponnut syvemmälle, nainen olisi kuollut, oikeus totesi tuomiossaan.



Käräjäoikeuden mukaan teko oli niin vakava, että rangaistus on määrättävä ehdottomana, vaikka tuomittu on alaikäinen. Pojalle tehtiin oikeudenkäynnin aikana mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli teon aikaan syyntakeinen.



STT ei julkaise tuomitun nimeä, koska hän on alle 18-vuotias.