Anna Perhon kolumni: Lapset hiljaa vuokra-asunnoissa!

Tunnen pientä kaipuuta ajatteluun, jossa puusta putoava lapsi on arkinen ilmiö eikä oikeustieteellinen ongelma.

ilmestynyt Huumeasema Zoo – Christiane F oli dokumentaarinen kirja, joka kertoi saksalaisten lapsiheroinistien tarinan. Kirja onnistui välttämään melko hyvin sosiaalipornahtavat karikot, ja siitä tehtiin myöhemmin myös elokuva.Kirjassa kuvaillaan päähenkilön vääjäämättömältä tuntuvaa matkaa betoniparakista kohti eläintarhan aseman huumehelvettiä. Kirjasta jäi mieleen erityisesti kuvaus, jossa päähenkilö ystävineen haluaisi leikkiä vuokrakasarmin pihalla, mutta kaikki on kielletty. Nurmikkoa ei saa talloa, eikä meteliä pitää.putkahti mieleen, kun Svenska Yle kertoi tapauksesta, jossa Espoon Asunnot Oy:n vuokra-asuntoon muuttanut joutui myymään trampoliininsa. Tämä oli jatkumoa ohjeistukselle, jonka mukaan trampoliinit ja leikkimökit on kaupungin vuokra-asuntojen pihalla kielletty.Perustelu: ”Trampoliinilla hyppiminen ei ole hiljaista toimintaa. Taloyhtiön vetonaula trampoliini vetää puoleensa paljon lapsia, jotka aiheuttavat melulla naapureille häiriötä”, HS:n haastattelema yhtiön toimitusjohtaja sanoi.Trampoliinikielto on toki pitkän aasinsillan päässä 80-luvun heroiinipiireistä, mutta henkinen asenne on sama: vuokra-asujan lapsi ei saa pitää hauskaa. Se on varattu niille, joiden vanhemmilla on pinkka paremmassa kunnossa.Kaupunkiasuntoaan Hiljaisuuden Retriittinä pitävän änkyrän tarpeet priorisoidaan siis automaattisesti sen edelle, jolla ei ole yhteiskunnassa muuta ääntä kuin trampoliinilta kajahtava kiljahdus.Tietenkin kieltoa perustellaan myös konttauskypäräkortilla: kenen on vastuu, jos jotain tapahtuu? Lain edessä taloyhtiöt joutuvatkin piilottelemaan tämän argumentin takana.salavihkaisesti ajautuneet kulttuuriin, jossa yksilön vastuu omista kompasteluistaan on mahdoton ajatus. Vaikka menneiden haikailu on sietämätöntä, tunnen silti pientä kaipuuta ajatteluun, jossa puusta putoava lapsi on arkinen ilmiö eikä oikeustieteellinen ongelma.Stereotyyppisen käsityksen mukaan kaupunkien vuokrataloissa asuvilla perheillä on suurempi alttius sosiaalisiin ongelmiin kuin omistusasunnoissa asuvilla.Leikkimökkien kieltäminen ja lasten valvonta desibelimittareilla ei suoranaisesti vähennä tätä alttiutta, jos ympäristö viestii alusta saakka, että olet pelkkä häiriötekijä.Entä missä ovat kyynelsilmäiset eriarvoisuuspoliisit? Eikö leikkimökin kieltäminen vuokra-asujilta ole juuri sellainen teko, jolla kasvatetaan tunnetta kahtiajakautumisesta?Asumista tutkineen London School of Economicsin professorin Ann Powerin mukaan vuokrataloyhtiöiden tulisi puuttua eriarvoisuutta ylläpitäviin mekanismeihin ja ottaa vähemmistöjen ääni huomioon. Lapset ovat yksi tällainen vähemmistö – huomisen vuokranmaksajat.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.