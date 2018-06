Kotimaa

Punkki voi vaania lyhyessäkin nurmikossa: Näillä 8 keinolla suojaudut

1 Rokotteesta suojaa keholle ja mielelle

Ennen neuvottiin hukuttamaan punkki rasvaan, mutta niin ei missään nimessä pidä tehdä. Silloin punkki tukehtuu ja oksentaa haavaan. Se nopeuttaa infektion syntyä.

2 Muista jokailtainen punkkisyyni

Tässä ohjeet oikeaoppiseen punkkitarkastukseen:

3 Suojaa iho





4 Täydennä suojaa karkotteella

5 Pidä nurmikko lyhyenä

Katso alta videolta, miten punkkeja voi putsata pihalta punkkilakanalla

6 Katkaise punkin kyyti

7 Poista oikein





8 Koiran panta kuuluu koiralle