Jyrki Lehtolan kolumni:Olisinpa tiennyt, kuinka viisaaksi kasvan

Olisinpa tiennyt, että välillä voisin olla hiljaa.

Olisinpa tiennyt, kuinka kylmä ulkona on talvisin nukkua. Olisinpa tiennyt, että pettymys omaan itseen vain kasvaa. Olisinpa tiennyt, että joskus ruoka loppuu ja nälkä jää. Olisinpa tiennyt, etten koskaan ymmärrä olevani alkoholisti. Olisinpa tiennyt, ettei minusta ole kenenkään vanhemmaksi.Maailman ainoa psykoterapeutti Kallion Maaret haastatteli taannoin tunnettuja suomalaisia, jotka kertoivat, että jos he olisivat tienneet nuorina, millainen latteus menee aikuisena läpi ajatuksesta, he eivät olisi koskaan avanneet kirjaa.perään Kallio aloitti somekampanjan. Somekampanjoita on kahdenlaisia: niitä, joilla pyritään saamaan hankaluuksia jollekin, joka otsikkotasolla ärsytti muita samalla lailla ajattelevia ihmisiä ja sellaisia, joilla voi kertoa mahdollisimman pienellä vaivalla omasta suuruudestaan.Kallion Maaretin #olisinpatiennyt on jälkimmäisten somekampanjoiden aatelia, valmiiksi photoshopattu, toista henkilöä esittävä omakuva. Siinä tarmokas tviittaja saa kertoa itsestään Kallion valmiiksi rakentaman kehityskaaren avulla: 1) Nuorena olin vähän hukassa, apua! 2) En ole enää, huh! 3) Olen jopa niin vähän hukassa, että pystyn kertomaan teille kaikille olleeni nuorena hieman hukassa enkä häpeä sitä lainkaan, koska sen avulla onnistun helpolla tavalla kertomaan kasvustani ihmisenä, kiitti Maaret!#Olisinpatiennyt -kampanja tuotti paljon omaa itseä koskevaa sisältöä kuvien kera, ja suurimman osan niistä pystyi tiivistämään siihen, että olisinpa tiennyt, että herkkyyteni onkin vahvuus; olisinpa tiennyt, että saan tuntea näin syvästi; olisinpa tiennyt, että kasvan voittajaksi. Kampanja oli näennäisesti suunnattu nuorille, mutta ne kaatuilivat pitkin rantoja koulujen lopettamispäivänä ja antoivat vanhemmilleen omaa aikaa rakastella rauhassa sekä nuorta että vanhempaa itseään.ja maailma kehittyvät aaltoliikkeinä, ja kun ollaan pohjalla, sieltä nousee #olisinpatiennyt-tyyppisiä kampanjoita. Niissä haava ei ole jotain, jota hoidetaan ja suojataan laastarilla, vaan jonka ympäristö koristellaan, jotta haavasta saadaan aikaan mitali.#Olisinpatiennyt-kampanja antaa harhaisen kuvan ihmisen kasvusta. Nuorena en ihan kaikkea tiennyt, mutta kas, miten kävikin näin, nyt tiedän, vaikka kasvun tulisi olla sellaista, että itselleen on lähetettävä viestejä myös parin minuutin, tunnin tai päivän päähän:Olisinpa tiennyt, että Twitter-raivoni saa minut vain osaksi oikeamielistä lynkkausjoukkoa.Olisinpa tiennyt, että välillä voisin olla hiljaa.Olisinpa tiennyt, että #olisinpatiennyt-kampanja kertoikin narsismistani.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.