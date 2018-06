Kotimaa

Lapsensa murhasta syytetyn isän taklannut poliisi: ”Tajusin, että nyt tapahtuu jotain pahaa”

Vanhemman konstaapelin ja tämän partiokaverin vuoro alkoi aamuseitsemältä Porvoossa 13.11.2017. He hoitivat yhden rutiinitehtävän aamutuimaan, kunnes poliisit menivät Porvoon poliisiasemalle. He eivät varsinaisesti ehtineet sisälle, sillä hätäkeskukselta tuli hieman ennen kahdeksaa ilmoitus huoltajuuskiistasta.Katso yllä olevalta viedeolta, kuinka syytetty saapui oikeuteen kasvot peitettynä tapauksen ensimmäisenä käsittelypäivänä.– Sitten tuli ilmoitus, että lapsikin on paikalla. Lähdimme ajamaan osoitteeseen, vanhempi konstaapeli sanoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona.Hieman ennen tapahtumapaikkaa, eli Lyseonpuistoa tehtävä muuttui A-luokan kiireellisyystehtäväksi, eli erittäin kiireelliseksi. Lopulta partio pääsi tapahtumapaikalle, ja he pysäyttivät auton Lyseonpuiston viereen.– (Autoa ajanut) kollega sai suoran näköyhteyden. Hän sanoi, että siellä lyödään lasta. Kumpikin näki, että siellä on toinen henkilö toisen ihmisen päällä. Tajusin, että nyt tapahtuu jotain pahaa. Juoksimme niin kovaa kuin pystyimme, vanhempi konstaapeli sanoi.Lopulta hän taklasi miehen pois lapsen päältä.– Tarkoitus oli vaan pelastaa tämä lapsi. En saanut miehen kättä hallintaan. Mietin, saanko itsekin puukkoa selkään. Koska, jos en saisi kättä hallintaan, sillä voisi olla toinenkin veitsi toisessa kädessä, vanhempi konstaapeli totesi.Hänen mukaansa mies sanoi lopulta suomeksi, ettei vastusta.– Käänsin hänet vatsalleen ja laitoin hänet käsirautoihin. Mun kollega jäi lapsen luokse ja saman tien paikalle tuli toinen partio, vanhempi konstaapeli sanoi.Lopulta mies vietiin poliisiautoon. Uhri oli puukottajan 3-vuotias lapsi. Paikalle tuli ambulanssi, mutta lapsi kuoli ambulanssikyydissä sairaalaan.Jo maanantaina julki tulleen mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeinen, eli hän siis ymmärsi tekonsa. Syyttäjän mukaan murha oli erityisen raaka ja julma sekä vakaasti harkittu. Jos syyte murhasta menee läpi, miestä odottaa elinkautinen vankeustuomio. 38-vuotias mies myöntää tapon, mutta kiistää murhan.Asiaa käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa vielä torstaina.Alla olevalla videolla jutun puhuu jutun syyttäjä: ”Surma oli vakaasti harkittu ja erityisen julma”