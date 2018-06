Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Yhteiskoulu sopii vain tytöille

Onko vuosikymmeniä vallinnut vääryys tyttöjä kohtaan ajan mittaan kääntynyt vääryydeksi poikia kohtaan?

Rankka murrosikä

Jo tasa-arvon vuoksi miesopettajia pitäisi saada lisää. Pojat kohtaavat aikuisen miehen koulussa yleensä vasta tarkkailuluokilla, kun syrjäytyminen on jo edennyt pitkälle.

muutaman kerran ihmetellyt miten eri suuntiin murkkuikäiset tytöt ja pojat näyttävät kehittyneen. Huomioita voi tehdä vaikkapa helsinkiläisessä raitiovaunussa, kun se iltapäivällä koulupäivän jälkeen täyttyy nuorista.Miehenalut näyttävät olevan rutkasti jäljessä ikäisiinsä nuoriin naisiin verrattuina. Tytöt ovat meikattuja ja itsevarmoja. Kikatukset ja kirosanat kuuluvat kauas. Pojat istuvat omissa porukoissaan ja keskustelevat puoliääneen kuin hakisivat turvaa toisistaan.Tasa-arvon kannalta kehitys on varmaan ollut oikea. Mutta onko vuosikymmeniä vallinnut vääryys tyttöjä kohtaan ajan mittaan kääntynyt vääryydeksi poikia kohtaan? Ainakin se ilmenee käyttäytymisessä ja tutkimusten mukaan näkyy myös koulumenestyksessä.Muutama tilastotieto selventää asiaa. Poikien päästötodistuksen keskiarvo on nykyään kuutosen ja seiskan välillä yli kaksi kertaa useammin kuin tytöillä. Kiitettäviä yleisarvosanoja pojat saavat noin kolme kertaa harvemmin kuin tytöt.Viime vuosina isojen kaupunkien ykköslukioihin valituista vain kolmannes on ollut poikia. Niihin kun pääsee keskiarvon perusteella. Se on johtanut siihen, että 1990-luvulla syntyneiden joukossa naisten koulutustaso on jo selvästi korkeampi kuin saman ikäisten miesten.juuri ennen lukiota on monille pojille mahdoton tilanne. Aikuistuneiden tyttöjen rinnalla poika on helposti epävarma mölö. Yläasteella tytön ero kypsyydessä saman ikäiseen poikaan voi olla jopa kolme vuotta. Tytöillä pahin murrosikä on jo tuolloin ohi. Silloin energian voi käyttää vaikkapa oppimiseen.Peruskoulu on enemmän tyttöjen kuin poikien koulu, sillä naisopettajat eivät kovin hyvin ymmärrä poikien sielunelämää. Kuuliaisesti opetusta seuraavat tytöt saavat siten parempia arvosanoja ansiottakin. Opettajat ovat usein entisiä kilttejä kympin tyttöjä.Ongelmia tulee helposti, jos opettajalla ei ole riittävää ymmärrystä poikien maailmasta. Jo tasa-arvon vuoksi miesopettajia pitäisi saada lisää. Pojat kohtaavat aikuisen miehen koulussa yleensä vasta tarkkailuluokilla, kun syrjäytyminen on jo edennyt pitkälle.Miksi epätasa-arvo koulunkäynnissä ei herätä toimia? Yleinen mielipide tuntuu olevan, että sukupuolten ero koulumenestyksessä ei haittaa. Jos asia olisi toisin päin, ja tyttöjen heikosta koulumenestyksestä sanottaisiin samaa, niin huuto olisi valtava.Johdonmukaisuus asenteissa on muutenkin hakusessa. Sama henkilö saattaa vastustaa ase- tai kansalaispalvelusta molemmille sukupuolille, mutta ei näe yhteiskouluissa mitään hassua.Suomeakin paremmin menestyneessä Aasiassa poikaluokkia kokeillaan jo. Uskaltaisivatko tytöt olla rohkeampia ainevalinnoissaan, jos he kävisivät koulua omassa ryhmässään, ja paranisiko poikien itseluottamus poikaporukassa?Itselläni on pelkkää hyvää sanottavaa poikalyseosta, jota kävin kahdeksan vuotta. Tossun alle ehtii kyllä aikuisenakin. Yhteiskoulun poikia kävi vähän sääliksi. Me kilpailimme sentään vertaistemme ressukoiden sekalaisessa joukossa, hyvässä ja pahassa.Edesmennyt kauppaneuvos Johannes Paukku oli myös syvällinen ajattelija. ”Yhteiskoulu sopii vain tytöille”, hän sanoi, ja tiesi kyllä mistä puhui.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.