Kotimaa

Eriarvoistuminen jakaa eniten suomalaisia, kertoo tuore selvitys

Suomalaisten mielestä eriarvoistuminen on eniten ihmisiä jakava yhteiskunnallinen kysymys, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta.Vastaajista 39 prosenttia nimesi eriarvoistumisen erityisesti suomalaisia erottavaksi asiaksi. Myös arvot, poliittiset mielipiteet ja maahanmuutto mainittiin suomalaisia jakaviksi kysymyksiksi.Asenteiden erot näkyvät selvästi suhtautumisessa turvapaikanhakijoihin. Suomalaisista 43 prosenttia arvioi, että turvapaikanhakijat ovat nykyisin liian heikossa asemassa. 32 prosenttia taas katsoo, että turvapaikanhakijoiden asema on liian hyvä.Kansallishenki yhdistää enemmistöä suomalaisista iästä, arvoista ja puoluekannasta riippumatta. 80 prosenttia suomalaisista pitää kansallistunnetta enemmän myönteisenä kuin kielteisenä asiana. Kansallishenkeen suhtautuvat myönteisesti nekin, jotka identifioituvat voimakkaasti eurooppalaisuuteen ja kokevat olevansa maailmankansalaisia.Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineisto koostuu yli 6 000 suomalaisen vastauksista. Tutkimuksen on toteuttanut keskustapuoluetta lähellä oleva E2-ajatushautomo.