18-vuotias ajoi ylinopeutta kaarteeseen – neljänkympin alueella raju nokkakolari

Haminassa sattui myöhään tiistai-iltana vakava tieliikenneonnettomuus, kun kaksi henkilöautoa törmäsi taajama-alueella Salmenvirrantiellä. Alueella on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus.IS kysyi jutun tutkinnanjohtajalta tapauksesta.

Oliko kyseessä nokkakolari?

– Kyllä, jutun tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo Kai Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=kai+virtanen kertoo Ilta-Sanomille.

Onko tutkinnassa selvinnyt, mikä oli autojen nopeus?

– Tätä selvitetään tutkinnassa, toinen autoista on ajautunut kaarteessa vastaantulevien kaistalle seurauksella, että on törmännyt vastaan tulleeseen autoon. Tämän hetkisen tutkinnan perusteella vastaantulevien kaistalle ajautunut henkilöauto on ajanut ylinopeutta. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Autoa kuljetti 18-vuotias mies, hän sanoo.Molemmat autot romuttuivat pahasti. Alueella on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Toisessa autossa oli kaksi henkilöä, toisessa kolme henkilöä. Viisi onnettomuudessa mukana ollutta kuljetettiin sairaalaan. Auton, jossa oli kaksi henkilöä, kuljettaja loukkaantui vakavammin, mutta kaikki muut pääsivät itse pois autosta.