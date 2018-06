Kotimaa

Pahin koleus on jo takana – sää lämpenee torstaina 18 asteen tuntumaan

Nyt toistetaan : Pahin koleus on takana – sää lämpenee torstaina jo 18 asteen tuntumaan

Keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Suomessa sää pilvistyy ja Lappiin leviää heikkoja sateita pohjoisesta. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys päivällä lisääntyy ja siellä täällä tulee vähäisiä sadekuuroja.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 15 asteesta pohjoisen 5 - 10 asteen välille.Torstaina sää on suuressa osassa maata pilvinen.Sadealue kulkee maan keski- ja itäosan yli kaakkoon. Lounaassa ja Uudellamaalla on poutaa ja pilvipeite rakoilee. Lapissa sää pilvistyy ja paikoin satelee vähän vettä.Päivälämpötila vaihtelee etelän ja lounaan 15 - 18 asteesta, Itä- ja Pohjois-Suomen 6 - 11 asteeseen.Perjantaina idässä ja pohjoisessa tulee vähäisiä sadekuuroja pilvisyyden ollessa runsasta. Lännessä ja etelässä on enimmäkseen poutaa pilvisyyden vaihdellessa.Päivälämpötila vaihtelee lännen 15 - 18 asteesta idän ja pohjoisen 10 asteen vaiheille.