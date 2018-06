Kotimaa

Taksikilpailu vapautuu pian, kysymys­merkkejä riittää: ”Jos asiakas ei voi luottaa siihen, että hinta on aina

Otsikon alla olevalla videolla taksikuskit kertovat ajatuksiaan pian tapahtuvista muutoksista.

Miten kuluttaja voi tietää, mitä kyyti tulee maksamaan?

Helsingissä

Olemme suunnittelemassa sellaista palvelua, että tänne soitetaan ja meidän keskus voi kertoa hinnoista.









Helsingin

Jos asiakas ei voi luottaa siihen, että saman brändin alla toimivilla yrittäjillä hinta on aina sama, pikkusen hankalaksi käy elämä.





Lähitaksin

Kun hinnoittelu vapautuu, kuluttajan on tiedostettava aiempaa paremmin, mistä hän palvelunsa milloinkin hankkii.

Sovelluksen





Useita kilpailevia sovelluksia