Kotimaa

Näin sateet välttelevät Suomea – tavallista kuivempaa ainakin juhannukseen asti

Yllä oleva video näyttää, kuinka lämpö palaa Suomeen viikonloppuna.

Alla oleva Forecan video näyttää lähiviikkojen sademääriä. Suomessa on normaalia kuivempaa juhannukseen asti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluva viikko on Suomessa tavallista kuivempi, vaikka kesäkuun alkuun onkin luvassa muutama sadepäivä, Foreca kertoo.Korkeapaine pitää sään kuivana Euroopan keskiosissa kesäkuun alussa. Keski-Euroopan korkeapaineen vuoksi matalapaineet liikkuvat Euroopan eteläpuolelle, ja sää on eritoten Lounais-Euroopassa sateinen.Ensi viikolla Keski-Euroopan korkeapaine heikkenee, ja sateet alkavat liikkua melko tasaisesti pitkin Eurooppaa.Suomen sää on pysymässä tavallista kuivempana, sillä Euroopan itä-koillispuolelle voimistunee korkeapaine. Runsainta sadetta on luvassa otaksuttavasti eteläiseen Eurooppaan.Foreca kertoo, että juhannusviikko vaikuttaisi olevan Suomessa normaalia kuivempi, tosin sateetkin ovat juhannusviikolla mahdollisia.Sateita on kuitenkin todennäköisesti luvassa juhannuksen jälkeisellä viikolla.