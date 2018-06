Sähkökatkos lamautti Karttulan ainoan bensapumpun maanantaina – korjaus jatkuu keskiviikkona: ”Elämisen mahdollisuudet rajoittuvat”

Kotimaa

Sähkökatkos lamautti Karttulan ainoan bensapumpun maanantaina – korjaus jatkuu keskiviikkona: ”Elämisen mahdol

Pumppua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuopion Karttulassa ei voi tankata autoa tällä hetkellä, sillä maanantainen sähkökatkos lamautti ABC-kylmäaseman, kertoo paikkakunnalla asuva mies.Tilanteen yllättämiä ihmisiä on jo jumissa alueella, ja pihatyökoneetkin hiljenevät nopeasti, asukas sanoo. Miehen mukaan kyseinen kylmäasema on ainoa laatuaan Karttulassa.– Meiltä on Kuopioon 47 kilometriä matkaa. Seuraava pumppu on Tervossa, myös pitkän matkan päässä, mutta toisessa suunnassa kuin Kuopio. Suurin osa liikenteestämme kulkee isoon kaupunkiin päin. Jos taas lähdetään Suonenjoelle, sinne on 40 kilometriä, mies sanoo.koetettiin korjata tiistaina, ja huoltotyöt jatkuvat keskiviikkona, kerrotaan kylmäaseman vieressä sijaitsevasta S-marketista.– Koskaan ennen ei ole käynyt sellaista, että bensaa ei saisi.Mies toivoo, että ihmiset osaisivat huomioida asian muualla Suomessa siltä varalta, että sähkökatkos voi aiheuttaa vastaavanlaisen ongelman toisaallakin.– Syrjemmässä asuvasta tuntuu siltä, että elämisen mahdollisuudet rajoittuvat, jos ei pysty käyttämään autoa.Asukas kertoo, että kesäisin Karttulan asukasluku kasvaa, sillä kesäasukkaita muuttaa alueelle.– He tarvitsevat ruohonleikkuria, raivaussahaa ja moottorisahaa sekä yleensäkin sitä, että pääsee kulkemaan. Varsinkin nyt, kun myrsky on kaatanut puita. Milläs kaadat, jos et voi käyttää moottorisahaa.