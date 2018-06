Kotimaa

Polttoainetta vuoti tielle rekan tankista Forssassa – aiheutti haittaa liikenteelle

Polttoainetta vuoti tielle rekan tankista Forssassa – aiheutti haittaa liikenteelle 5.6. 19:43

Erityistä tulipalo- tai räjähdysriskiä ei ollut.

Forssassa Kakkostiellä siivottiin tiistaina iltapäivällä tielle vuotanutta polttoainetta. Vuoto tapahtui paikallisen ABC:n kohdalla ja oli peräisin rekan tankista, kertoi Kanta-Hämeen pelastuslaitos.



Tie jouduttiin tilapäisesti sulkemaan liikenteeltä onnettomuuden vuoksi, mutta alkuiltaan mennessä se oli saatu takaisin käyttöön. Erityistä tulipalo- tai räjähdysriskiä alueella ei ollut.



– Ainahan tietysti kun palavaa nestettä on maantiellä ja on lämmin keli, kaikki on mahdollista, jos kipinöitä tulee. Oltiin kuitenkin varauduttu syttymisen estämiseen, kertoi päivystävä palomestari Marko Ahola.



Palomestarin mukaan onnettomuus johtui rekan nivelakselin hajoamisesta, mikä puhkaisi polttoainetankin. Kuljettajan mukaan tankissa oli noin 600 litraa polttoainetta.