Keskustan puoluesihteeriehdokkaat: Eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistäminen saa kannatusta, Sipilän lisäkuukausi ei ongelma – ”Paljon hyviä perusteluita”

Kotimaa

Keskustan puoluesihteeriehdokkaat: Eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistäminen saa kannatusta, Sipilän lisäku

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pirkkalaisen

Puoluesihteeriehdokkailta

Ehdokkaat

Pirkkalainen

Haapala

Hakalan

Molemmat