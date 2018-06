Miehen epäillään kysyneen ala-asteikäiseltä tytöltä seksiä Espoossa – poliisi pyytää havaintoja viiksekkäästä miehestä

Kotimaa

Miehen epäillään kysyneen ala-asteikäiseltä tytöltä seksiä Espoossa – poliisi pyytää havaintoja viiksekkäästä

5.6. 15:36

Rikoksesta epäillyllä miehellä oli yllään punainen paita. Mies on vaaleahiuksinen ja viiksekäs, iältään noin 25–30-vuotias.

Punaiseen paitaan pukeutunut vaaleahiuksinen ja viiksekäs mies oli kysynyt ala-asteikäiseltä tytöltä Olarinkadulla Espoossa lauantaina kello 8:25, haluaisiko tyttö harrastaa seksiä. Poliisi tutkii tapausta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksenä.



Lapsi oli juossut pois paikalta nopeasti. Mies oli lapselle entuudestaan tuntematon. Epäilty on arviolta 25–35-vuotias.



Poliisi tiedottaa, että sama mies on mahdollisesti lähestynyt muitakin lapsia samoihin aikoihin, mutta poliisille on toistaiseksi tehty asiasta vasta yksi rikosilmoitus.



Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä tai tapahtumia nähneitä henkilöitä ottamaan yhteyttä poliisiin joko puhelimitse, numeroon 0295 413 031 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.