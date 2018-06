Kuolinpaikoilla kaiken nähnyt poliisi ei unohda Maunulan muumiota – komisario paljastaa Armanille kuolinasuntojen pahimmat näyt

Kotimaa

Kuolinpaikoilla kaiken nähnyt poliisi ei unohda Maunulan muumiota – komisario paljastaa Armanille kuolinasunto

Ammattilaisellekin on kova paikka, kun asunnosta paljastuu muumioitunut ruumis.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy