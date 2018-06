Kotimaa

Vuodelta 1947 peräisin oleva kuivuus­ennätys meni rikki Helsingin Kaisa­niemessä!

Sää Edellinen ennätys oli vuodelta 1947.

Helsingin Kaisaniemessä on mitattu 30 päivän kuivuusputki, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Niina Niinimäki. Tämä on aseman historiassa ennätys.



Toiseksi pisin kuivuusjakso mitattiin Kaisaniemessä vuonna 1947, jolloin sateetonta kautta jatkui 29 päivää. Mittauksessa sateettomaksi laskettiin sellaiset päivät, joina sadetta kertyi alle 0,1 millimetriä.



Kaisaniemen asemalta löytyy havaintoja 1800-luvulle asti. Muilla mittausasemilla on viimeisen vuosisadan aikana mitattu pidempiäkin kuivuusjaksoja, mutta Niinimäen mukaan näiden asemien lukemat eivät ole yhtä luotettavia. Esimerkiksi Enontekiöllä mitattiin 59 perättäistä sateetonta päivää vuonna 1978.







