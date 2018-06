Kotimaa

6 selkeää vinkkiä: Näin voit säästää rahaa ruokaostoksilla

Otsikon alla olevalla videolla vinkit siihen, miten säästät rahaa arkipäivän hankinnoissa.

1. Karsi turhat





2. Tee itse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Tee budjetti





4. Suunnittele ateriat

5. Hyödynnä luonnon antimia

6. Käytä käteistä