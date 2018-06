Kotimaa

Tuuli aiheuttaa edelleen vahinkoja eri puolilla Suomea – 8 000 vailla sähköjä

Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste tiistaille.

Energiateollisuuden mukaan noin 8 000 kotia on vailla sähköä eri puolilla Suomea. Sähköjä on poikki erityisesti itäisessä ja keskisessä Suomessa.Puuskainen tuuli on maanantaista alkaen katkonut puita ja pudotellut oksia sähkölinjoille. Vikoja on korjattu yön aikana.Tilanne oli pahin maanantaina noin kello 18 aikaan. Tuolloin ilman sähköä oli noin 40 000 asiakasta.Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa. Keskiviikkona tuulet heikkenevät, mutta tuulivahinkoja on odotettavissa etenkin iltapäivällä.