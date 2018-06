Kotimaa

Tänään on viikon kolein päivä

Sadekuuroja tulee yleisimmin maan etelä- ja keskiosassa, ei kuitenkaan aivan lännessä.Aivan etelään sadekuuroja leviää iltaa kohti. Runsaaman kuurosateen länsireuna on itäisellä Pirkanmaalla. Pohjoisessa sadekuurot ovat paikallisempia.Päivälämpötila on viitisen astetta tavanomaista alempi, idässä paikoin enemmänkin. Yöllä on pohjoisessa hallaa tuulen riittävästi heiketessä.Keskiviikkona luoteenpuoleinen ilmavirtaus vähitellen heikkenee. Lappiin leviää luoteesta sadekuuroja. Pilvisyys lisääntyy myös maan keskivaiheilla, jonkin verran myös etelässä. Mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi.Torstaina maan keskivaiheilla liikkuu sateita itäkaakkoon. Vähäisempiä sateita tulee etenkin Itä- ja Pohjois-Lapissa. Lounaassa on mahdollisuus osaksi aurinkoiseen säähän.Keskiviikkona Euroopassa on kuurosateisinta Espanjassa ja Ranskassa, mistä iltapäiväkuuroja tulee aina Mustallemerelle asti. Aurinkoisinta on Brittein saarilta Pohjois-Saksaan ja Puolaan.