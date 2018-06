Kotimaa

Heidi Sabanadesanin kolumni: Markalla saa markan maisemat

Laatu syntyy, kun päivähoitoon ohjataan tarpeeksi resursseja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi aikamme ikuisuusväittelyistä on vääntö siitä, onko kotihoito vai päivähoito lapselle parhaaksi. Keskustelu on arvolatautunutta, ja ihmisillä on usein piinkova varmuus omasta kannastaan. Väittelyn keskiössä ovat meille kaikille niin tärkeät pikkuihmiset, lapset, joten aihe menee monilla ns. tunteisiin. Myös asiantuntijat ovat keskenään erimielisiä, mikä ei ainakaan helpota meidän vanhempien tuskaa miettiessämme sitä omalle kullanmurullemme parasta vaihtoehtoa.Kolme vuotta on ollut eräiden painavien asiantuntijapuheenvuorojen vuoksi eräänlainen kiveen hakattu ikä, jota ennen on väitetty, että lapsi todennäköisesti sopisi paremmin kotihoitoon. Alle kolmivuotiaiden kotihoitoa tuetaan edelleen verovaroin kotihoidontuen muodossa. Vastavuoroisesti kodin ulkopuolisen varhaiskasvatuksen erinomaisuutta on korostettu mm. viitaten tutkimukseen, jonka mukaan mitä aikaisemmin lapsi aloittaa päiväkodissa, sitä paremmin hän menestyy elämässä. Tosin em. tutkimus on osoitettu sangen huonotasoiseksi, mutta se toistuu edelleen poliitikkojen puheissa, kun puhutaan vaikkapa subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.Ei varmastikaan ole yhtä ”oikeaa ikää”, mutta vähän karrikoiden, tuskin kukaan väittää, että vaikkapa 10-viikkoiselle paras paikka on päiväkoti. Tuskin on niinkään, että juuri sinä päivänä, kun lapsi täyttää kolme, hänestä tulee maagisesti täysin päiväkotikelpoinen. Tutkimustieto tuottaa parhaimmillaankin vain rankkoja yleistyksiä.Itseäni on kovasti huolestuttanut viime aikoina julkisuudessa kuuluneet lastentarhanopettajien hätähuudot liian suurista ryhmäkoista, vaihtuvista hoitajista, kiireestä ja huonosta työilmapiiristä. Eihän laatu synny tyhjästä: laatu syntyy, kun päivähoitoon ohjataan tarpeeksi resursseja. Lapsen (vaikka jo 1-vuotiaan) on aivan varmasti parempi olla päiväkodissa, jossa on samat, motivoituneet hoitajat vuodesta toiseen, pienet ryhmäkoot ja selkeät rytmit kuin kodissa, jossa lapsen kanssa ei koskaan leikitä, ei oteta syliin, juopotellaan tai vaikka kärsitään vakavista mielenterveysongelmista. Mutta onko 2-vuotiaan parempi olla päiväkodissa, jossa henkilökunta on pinna kireällä, ryhmäkoot paisuvat niin että viikoittain syntyy vaaratilanteita, lapsia ei ehditä ottaa syliin ja hoitajat vaihtuvat jatkuvasti? Vai ehkä kotona, jossa on kotiäitiyteen tai koti-isyyteen omistautunut vanhempi, joka leikkii, laulaa, lukee ja sylittelee ja vie puistoon?Koko keskustelu mustavalkoisuudessaan on oikeastaan aika naurettava. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, jotka vaativat erilaisia ratkaisuja. Lisäksi on osa-aikajärjestelyt, perhepäivähoidot, hoitoringit, au pairit ja vaikka isovanhemmat – tuntuu, että nämä yksilölliset järjestelyt loistavat keskusteluista poissaolollaan. Ratkaisuja on monia, mutta päivähoidon resurssipulaa ei ratkaista huutelemalla loputtomiin, että ”meillä on laadukas varhaiskasvatus”. Sen sijaan voimme tehdä siitä laadukkaan mm. maksamalla lastemme hoitajille kunnon palkkaa ja pitämällä ryhmäkoot pieninä. Lapsi voi saada laadukasta varhaiskasvatusta sekä kotona että sen ulkopuolella. Mutta laadukas päivähoito maksaa. Markalla saa markan maisemat.Kirjoittaja on 40-prosenttinen kotiäiti ja 60-prosenttinen uraäiti.