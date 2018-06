Kotimaa

Teo, 8, pelasti naisen hengen – ei antanut paniikin häiritä, vaan pinkoi niin kovaa kuin jaloistaan pääsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaatimaton sankari

Kiitokseksi kakkua, kunniakirja ja luottamusmitali

Koulureitti meni uusiksi