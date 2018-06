Kotimaa

Muutoksia viime metreillä – näin perustuslakivaliokunnan lausunto muuttui

Päiväkausien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS:n haltuunsa

Varsinaisessa

Rahoituksen

veivaaminen ja yksittäisten lauseiden syynääminen muutti perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapauslaista huomattavasti Ilta-Sanomien toissa viikolla haltuunsa saamaa lausuntoluonnosta maltillisemmaksi.Varsinaista lausuntoa ja luonnosta vertaillessa käy selväksi, että valiokunnan muotoilut valinnanvapauslaista pehmenivät ja kulmat hioutuivat.Lopullisesta lausunnosta onkin jätetty pois luonnoksen suorat viittaukset esityksen perustuslainvastaisuuteen ja korvattu ne esimerkiksi muotoilulla ”ongelmallinen perustuslain kannalta” tai ”ristiriidassa perustuslain kanssa”.Suurin vääntö lausunnon loppumetreillä käytiin valiokunnassa kuitenkin siitä, voiko maakuntien rahoituksen yleistä tasoa pitää perustuslain mukaisena.saamassa tiistaille 22. toukokuuta päivätyssä perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksessa maakuntien rahoitussääntely todettiin vielä suorasukaisesti perustuslain vastaiseksi.Tämä perustuslainvastaisuus liittyi luonnoksen mukaan paitsi rahoituksen poikkeusmekanismien riittämättömyyteen, myös rahoituksen tasoon yleisesti.Luonnoksessa todettiin valiokunnan pitävän maakuntien valtionrahoitusta ”riittämättömänä” ja sen nähtiin ”muodostavan uhkan perustusoikeuksien turvaamiselle”.Valiokunta katsoi, että olisi perustuslain vastaista säätää maakuntien rahoituksen määräytymisperusteet tasolle, jolla ”ne tiedetään etukäteen suurella todennäköisyydellä selvästi riittämättömiksi”. Eli hallitus oli luonnoksen mukaan esittämässä sote-palveluihin liian vähän rahaa.lausunnossa valiokunta muutti muotoilua niin, että se pitää maakuntien rahoitussääntelyä ”perustuslain kannalta ongelmallisena”.Lopullisessa lausunnossa valiokunta muun muassa edellytti rahoituslakiin muutoksia, jotka turvaisivat poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset riittävien sote-palvelujen tuottamiseen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.Viittaukset maakuntien rahoituksen yleisen tason perustuslainvastaisuuteen kuitenkin putosivat lausunnosta pois.Valiokunta totesi vain jakavansa valtiovarainvaliokunnan aiemmin ilmaiseman huolen maakuntien rahoituksen yleisen tason riittävyydestä.Hallitus tahtoo uudistuksen avulla hillitä sote-menojen kustannuksia 3 miljardia eurolla. Tämä edellyttää, että sote-menot saisivat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun vastaava luku on tällä hetkellä 2,4.Kun maakunnille ei olla uudistuksessa antamassa myöskään verotusoikeutta, on huoleksi noussutkin aiheellinen kysymys niiden rahoituksen riittävyydestä.Luonnoksessa todettiin, että valiokunnan mielestä THL:n esittämää 1,5 prosentin vuotuista kustannusten kasvun sallimista voisi pitää perusoikeuksien turvaamisen kannalta oikeasuhtaisempana.Luonnoksessa rajoitinta pidettiin vielä ”epärealistisena ja ennakoitavissa olevaa kustannusten nousukehitystä vastaamattomana varsin epäsuhtaisella tavalla”.Lopullisessa valiokunnan lausunnossa rajoitinta kuvaillaan perusoikeuksien turvaamisen kannalta enää ”ennakoitavissa olevaan kustannusten nousukehitykseen nähden epäsuhtaisena”.osalta muutoksia tehtiin myös itse ponsiin. Luonnoksessa valiokunta edellytti vielä, että ”maakuntien sote-huollon palvelujen rahoituksesta” tekemät huomautukset tulee ottaa huomioon, jotta lait voidaan käsitellä perustuslakia muuttamatta.Varsinaisessa lausunnossa tätä kohtaa on tarkennettu siten, että muutosvaatimuksissa viitataan vain rahoituslain 6, 7 ja 8:n pykälien sääntelyyn maakuntien sote-huollon palvelujen rahoituksesta.Valiokunta totesi perjantaina yksimielisesti myös sen, että valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulun on liian tiukka, minkä vuoksi uudistusta tulee vaiheistaa palveluittain ja alueittain.Lopullisen lausunnon mukaan lakiehdotus ei annetun aikataulun puitteissa ”riittävällä varmuudella toteuta perustuslain edellyttämällä tavalla” riittäviä ja yhdenvertaisia palveluja.Luonnoksessa otettiin kuitenkin viime viikolla kovempi kanta. Sen mukaan uudistuksen massiivisuuteen ja tiukkaan aikatauluun ”liittyy niin suuria riskejä perusoikeuksien turvaamisen kannalta, että ehdotus muodostuu perustuslain vastaiseksi”.Perustuslakivaliokunnan lausunto siirtyy seuraavaksi sote-valiokuntaan mietinnön laatimista varten.