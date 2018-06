Kotimaa

Harvinainen iloinen perhetapahtuma Korkeasaaressa – suloiset kuhertajagasellit syntyivät

















Korkeasaaressa on syntynyt harvinaisia kuhertajagaselleja. Eläintarhan tiedotteen mukaan kuhertajagaselli on uhanalainen aasialaisten ylänköjen laji. Kuhertajagasellien lisääntyminen eläintarhoissa on harvinaista.Euroopan eläintarhoissa on vain kaksi suurta lisääntyvää laumaa. Korkeasaareen saatiin gaselliuros viime syksynä Tshekeistä.Korkeasaaren tiedotteen mukaan vasoja osattiin odottaa alkukesästä, jolloin yleisön kulkua gasellitarhan lähistöllä rajattiin, jotta arat gaselliemot saivat synnytysrauhan.Nyt vasat liikuskelevat jo tarhassa.