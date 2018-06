Kotimaa

Näin Porvoossa surmatun 3-vuotiaan äiti kertoi tapahtumista – ”Käsittämättömän sairasta”

Surmatun 3-vuotiaan tytön äiti kuulusteltiin esitutkinnassa 14. marraskuuta 2017 eli surmaa seuranneena päivänä. Kuulustelu toimitettiin naisen äidinkielellä ruotsiksi.Hän kertoi tavanneensa murhasta syytetyn 38-vuotiaan miehen Ranskassa vuonna 2008. Heidän yhteinen tyttärensä syntyi 2014, mutta talvella 2017 pariskunnan yhteiselo päättyi eroon. Seurasi katkera huoltoriita. Kokemiensa uhkailujen ja isän omavaltaisuuden takia äiti oli hakenut isälle väliaikaisen lähestymiskiellon.aamu 13. marraskuuta alkoi äidin mukaan normaalisti. Tyttö oli iloinen, tyyni ja onnellinen. Hampaiden pesun ja pukemisen jälkeen tyttö katsoi piirrettyjä tv:stä ja joi kuumaa kaakaota samalla kun äiti laittautui valmiiksi.Kello 7.35 he lähtivät liikkeelle. He laskeutuivat rappusia käsi kädessä ja menivät äidin autolle, joka oli pysäköity 7-10 metrin päähän ulko-ovesta. Tyttö jäi äidin selän taakse, kun tämä laittoi tavaroita autoon. Kun nainen kääntyi, hän pelästyi. Hän näki kuinka paikalle ilmestynyt isä otti tytön syliinsä.– Sanoin hänelle ranskaksi, että päästää tytön ja ettei hän voi tulla tänne ja kerroin, että olemme matkalla päiväkotiin. (Isä) vastasi, että ”sinulla ei ole mitään sanomista, jos haluan tavata tyttäreni, niin teen niin”, äiti kertoi poliisille esitutkinnassa.Tyttö itki hieman. Isä siirtyi tytön kanssa toiselle puolen pihaa kohti Piispankatua ja sanoi äidille ”jos tulet lähemmäksi hakkaan sinut”.– Ymmärsin, että hän oli aggressiivisella tuulella ja ajattelin, etten halua provosoida häntä.Äiti vetäytyi takaisin autoa kohti. Isällä oli hänen mukaansa ilmeisesti jokin lelu mukana, koska isä ja tyttö katsoivat jotakin yhdessä.Hetken päästä äiti sanoi, että heidän täytyy lähteä päiväkotiin. Isä vastasi ”ai, ajattelitko soittaa poliisin?”Isä varoitti, että ”jos soitat, siitä koituu seuraamuksia, saat nähdä mitä sen jälkeen tapahtuu”.otti vaivihkaa kännykällään yhteyden hätäkeskukseen. Hän ajatteli, että hätäkeskus näkisi hänen sijaintinsa, huomaisi että poliisia on tarvittu siellä aiemminkin ja lähettäisi partion paikalle.Yksi naapureista tuli pihalle. Äiti sanoi hänelle, että oli saanut ei-toivotun vieraan. Naapuri kysyi, pitäisikö hänen soittaa poliisille, mutta äiti vastasi, ettei halua provosoida miestä.Isä sanoi vievänsä tytön puistoon ja viettävänsä tämän kanssa siellä koko iltapäivän. Äiti sanoi, ettei käy päinsä, tytön pitää päästä päiväkotiin eikä tämä ollut syönyt vielä mitään.Toinenkin naapuri tuli ulos ja kysyi mitä on meneillään. Isä vastasi, että hänellä on oikeus tavata tyttöä ja sanoi, että kaikki on äidin syytä.– Olin soittanut 112-sovelluksella uudestaan hätäkeskukseen ja puhuin puhelimeen, äiti kertoi poliisille.Hän ja naapurit lähtivät seuraamaan, kun isä lähti tytön kanssa Piispankatua Lyseon leikkipuistoa kohti. Toinen naapureista lähti kohti lukion päärakennusta kertoakseen tilanteesta rehtorille.Toinen naapureista seurasi isää noin 10 metriä jäljessä ja äiti puhui koko ajan hätäkeskuksen kanssa.Äiti näki poliisipartion saapuneen puiston sisäänkäynnille. Hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti hän lopetti puhelun ja siirtyi kohti partiota.Toinenkin naapuri oli palannut paikalle lukion päärakennukselta.Sitten äiti näki, kun isä painoi heidän tyttärensä maahan.Isä kohotti oikean kätensä päänsä päälle ja teki kaksi lyöntiliikettä.– Tässä vaiheessa lähdin vain juoksemaan kohti, äiti kertoi poliisille.Kolmannen iskun jälkeen paikalle juossut poliisimies taklasi isän pois lapsen kimpusta.– Kun tyttö oli vapaa, asetuin maahan hänen viereensä.äidin esitutkintakuulustelusta on määrätty salaiseksi. Julkisista osista selviää, että poliisinainen kielsi äitiä liikuttamasta veistä. Äiti totteli.– Käsitin jo tässä vaiheessa, ettei (tytöllä) ollut mitään mahdollisuutta selviytyä. Yritin pitää itseni koossa ja (poliisinainen) auttoi minua, etten hajoaisi.Kohta paikalle juoksi lääkäri. Lääkäri ja poliisi kantoivat lapsen ambulanssiin, mutta tätä ei onnistuttu enää pelastamaan.Äiti sanoi kuulustelussa olevansa varma, että isä oli suunnitellut teon.– Ei ole epäilystäkään, etteikö teko ollut suunniteltu. Hän oli valmis tekemään mitä vain. Jos kerran hän ei saanut (tytön) huoltajuutta, niin en saisi minäkään. Tapahtunut on käsittämättömän väkivaltaista ja sairasta. (Isällä) oli päämäärä ja se oli riistää (tytön) henki.Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kävi maanantaina ilmi, että äiti on ollut tapahtumasta lähtien työkyvytön tapahtumien aiheuttaman psyykkisen rasituksen takia. Hän vaatii murhasta syytetyltä isältä korvausta ansionmenetyksistä.Äiti vaatii myös 32 000 euron kärsimyskorvausta sekä korvauksia muun muassa hautajais- ja muista kuluista.Äitiä on tarkoitus kuulla myös oikeudessa joko maanantaina tai tiistaina sen jälkeen kun kirjalliset todisteet on käyty läpi.