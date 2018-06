Syyte: Erittäin kiireellistä tehtävää hoitanut poliisi aiheutti vaarallisen onnettomuuden – poliisiauto pyöri katon kautta ympäri

Kotimaa

Hurjannäköinen onnettomuus tapahtui Kokkolassa viime vuoden lokakuussa, ja asiaa puitiin Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa tänään maanantaina.Poliisimies oli saanut A-luokan, eli erittäin kiireellisen hälytystehtävän. Tehtävänannossa oli kyse siitä, että muiden ihmisten ja terveys oli vaarassa aseistautuneen ja aggressiivisen mielenterveyspotilaan hyökkäyksen takia.Oli keskiviikon ja torstain välinen yö. Hälytys tuli poliisimiehen mukaan kello 00.07. Mies ehti kertomansa mukaan ajaa Jyväskyläntietä noin 1,4 kilometrin matkan verran. Tuona aikana hän ei muita autoilijoita tai kävelijöitä tiellä. Sitten partiokaveri huusi ”varo”. Poliisimies ehti kertomansa mukaan ainoastaan ajattelemaan, ”mitä hänen pitää varoa.”Sitten rysähti. Ja kovasti. Kello oli 00.10. Poliisimies ajoi Heinolankaaren ja Jyväskyläntien valoristeyksessä henkilöauton kylkeen.Heinolankaaren suunnasta tullut henkilöauto meni vihreitä valoja päin, mutta poliisiauto ajoi punaisia valoja päin. Syyttäjän mukaan poliisi ajoi 80–90 kilometrin tuntinopeudella, kun alueen rajoitus oli 60 kilometriä tunnissa. Poliisimies ei ollut myöskään laittanut poliisiauton ääni- ja valomerkkejä päälle.oli erittäin raju. Poliisiauto pyöri useita kertoja katon kautta ympäri. Paikalta otetuista kuvistakin ilmenee, että erittäin pahoja kolhuja saanut poliisiauto mätkähti lopulta katolleen keskelle tietä. Myös henkilöauto vaurioitui pahasti.Poliisimiehen kyydissä oli kaksi matkustajaa. Henkilöautossa oli puolestaan kaksi henkilöä. Syyttäjän mukaan onnettomuudessa loukkaantui viisi ihmistä.Syyttäjä vaatii poliisimiehelle törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta vähintään 60 päiväsakkoa sekä neljän kuukauden ajokieltoa. Syyttäjän mukaan mies rikkoi tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tieliikennelakia. Syyttäjän mukaan poliisimies aiheutti vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille.kiisti oikeuteen jättämässään kirjallisessa vastauksessaan syytteen.– Kyse on ollut tapaturmaan rinnastettavaa inhimillisestä menettelystä, sillä (poliisi) ei kerta kaikkiaan ole risteykseen tullessaan nähnyt (miehen) kuljettamaa henkilöautoa, poliisimiehen kirjallisessa vastauksessa lukee.40-vuotias poliisi vetosi myös siihen, että hälytystehtävä oli tärkeä ja kiireellinen.– Kyse on tältä osin myös siitä, että vallinneissa olosuhteista (poliisin) menettelyä voidaan pitää toisen hengen pelastamiseksi välttämättömänä ja näin ollen (poliisin) voidaan katsoa toimineen pakkotilassa ja syyte tulee hylätä tällä perusteella, kirjallisessa vastauksessa lukee.Poliisimiestä epäiltiin myös vammantuottamuksesta, mutta tältä osin syyttäjä on tehnyt aiemmin syyttämättä jättämispäätöksen, koska asianomistajilla ei ollut vaatimuksia.Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 13. kesäkuuta.