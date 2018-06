Kotimaa

19-vuotiasta epäillään alle 16-vuotiaan törkeästä raiskauksesta ja hyväksikäytöstä Ilomantsissa

Itä-Suomen poliisilaitoksen julkaiseman tiedotteen mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Ilomantsissa huhtikuun 2018 alussa.Poliisi sai ilmoituksen asiasta joitakin päiviä tapahtumien jälkeen ja aloitti esitutkintatoimet välittömästi. Asianomistaja, alle 16-vuotias tyttö, oli kertonut vanhemmilleen joutuneensa raiskatuksi. Poliisi käynnisti tutkinnan vanhempien ilmoituksen perusteella.Rikoksesta epäiltynä on 19-vuotias mies. Hänet on vangittu 16. huhtikuuta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ja hän on edelleen vangittuna.Rikoksesta epäilty ja asianomistaja ovat jollain tasolla tunteneet toisensa ennen tapahtumia, mutteivät ole olleet seurustelu- tai sukulaissuhteessa keskenään. Tapahtumapaikkana ollut vapaa-ajan asunto.Asian esitutkinta on saatu valmiiksi ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.