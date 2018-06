Kotimaa

Ohikulkija löysi ruumiin rannasta Porissa – kahdelle miehelle vaaditaan elinkautista murhasta

Porissa alkuvuodesta paljastuneesta henkirikoksesta on luettu murhasyytteet kahdelle miehelle.

Ohikulkija löysi kolmikymppisen miehen ruumiin merenrannan tuntumasta Porin Pihlavassa tammikuun puolivälissä. Uhria oli isketty teräaseella lukuisia kertoja.Syyttäjän mukaan uhri oli viettänyt iltaa syytettyjen miesten kanssa asunnossa, jossa uhrille ja toiselle miehistä oli tullut riitaa. Sen jälkeen syytetyt taluttivat voimakkaasti päihtyneen uhrin autoon, jota ajoi seurueeseen kuulunut nainen.Syyttäjän mukaan miehet käskivät naista ajamaan Pihlavan Halssinrantaan, missä he kiskoivat uhrin ulos autosta ja iskivät tätä teräaseilla ainakin 25 kertaa. Uhria oli isketty muun muassa kaulaan, rintakehään ja selkään.Syyttäjän mukaan miehet on tuomittava murhasta, koska he tappoivat uhrin erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Uhri oli voimakkaan humalatilan takia puolustuskyvytön. Syyttäjän mukaan teosta tekee törkeän myös se, että tekijöitä oli kaksi ja uhriin kohdistettiin määrätietoista väkivaltaa.Syyttäjä vaatii miehille elinkautisia vankeusrangaistuksia. Lisäksi naiselle vaaditaan ehdollista vankeusrangaistusta avunannosta törkeään pahoinpitelyyn. Syyttäjän mukaan nainen auttoi uhrin kuljettamisessa Halssinrantaan tietäen, että miehet aikoivat siellä kohdistaa uhriin vakavaa väkivaltaa.