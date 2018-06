Kotimaa

Porvoon lapsensurmasta syytetty isä peitti kasvonsa oikeudessa





Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloitti maanantaina Porvoon lapsensurman käsittelyn.Syytteessä murhasta on 38-vuotias mies, joka puukotti tyttärensä kuoliaaksi leikkipuistossa Porvoossa viime marraskuussa. Hän peitti kasvonsa ja päänsä huivilla, paperiarkilla ja hupulla, kun kuvaaminen oli sallittua istuntosalissa hetken ajan ennen varsinaisen käsittelyn aloittamista.Tytön äiti tuli oikeussaliin vasta hetkeä myöhemmin. Hän istuu salissa muutaman metrin päässä syytetystä isästä avustajansa ja tukihenkilön kanssa.38-vuotias isä puukotti tytärtään leikkipuistossa Porvoossa viime marraskuussa. Hän sieppasi tytön äidiltä autosta. Äidin hälyttämä poliisipartio tavoitti miehen hetkeä myöhemmin, kun tämä oli puukottamassa lasta, mutta tämän hengen pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä.Surmaa edelsi vanhempien välinen kiista tytön huoltajuudesta. Käräjäoikeus oli määrännyt lapsen huoltajuuden äidille, joka oli hakenut miestä vastaan lähestymiskieltoa.Isä on esitutkinnassa myöntänyt surmanneensa lapsen. Hän on saanut syytteen murhan lisäksi useista muista rikoksista: lapsikaappauksesta sekä tytön äitiin kohdistuneista pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta.Syytetylle isälle on tehty mielentilatutkimus ennen oikeudenkäyntiä. Sen lopputulosta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.