Kotimaa

Sää viilenee – tiistaina etelässä lämpötila romahtaa 12 asteeseen

Sadekuuroja tulee monin paikoin vähiten lännessä. Lapissa on sateista.Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee, muualla pilvisyys on runsasta.Päivälämpötila on etelässä 14 – 18 astetta, maan keskiosassa 10 – 14 astetta ja pohjoisessa 6 - 10 astetta.Tiistaina sää viilenee edelleen. Sadekuuroja tulee monin paikoin, etenkin idässä.Pohjoinen tuuli on edelleen voimakasta. Päivälämpötila jää etelässä noin 12 asteeseen ja pohjoisessa 5 - 10 asteeseen.Keskiviikkona sää on poutaisempaa, pilvisyys on päivällä runsasta. Länsirannikolla on aurinkoisempaa. Tuuli heikkenee.Päivälämpötila on lounaassa noin 15 astetta, maan keskiosassa 10 asteen vaiheilla, pohjoisessa 5 - 11 astetta.